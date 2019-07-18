В результате нарушения режима прекращения огня ранен азербайджанский пограничник (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 июля 2019 года около 02:00 часов ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из крупнокалиберного оружия со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Обстрелу подверглись позиции погранично-боевого пункта около села II Шихлы Газахского района. Ответным огнем обстрел был подавлен. В результате обстрела был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов, несший боевую службу в боевом пограничном пункте Газахского погранотряда. Ему была оказана медицинская помощь, и угрозы его жизни нет.

Начальник Государственной порганслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал на месте происшествия, встретился с личным составом боевого пограничного пункта, дл поручения по усилению служебно-боевой деятельности.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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