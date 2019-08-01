Лейла Абдуллаева: Глава МИД Армении неправильно понимает значение слова«стабильность»

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова «стабильность».

Как сообщает в четверг Trend, в своем аккаунте в Твиттер написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, который в интервью старшему исследователю Фонда Маршалла Джонатану Кацу назвал Армению «островом стабильности».

«Боюсь, что министр иностранных дел Армении неправильно понимает значение слова «стабильность». Как может агрессор, удерживающий под военной оккупацией земли другого государства и проводящий кровавые этнические чистки, быть «островком стабильности»?! В первую очередь нужно уважать международное право!», - написала Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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