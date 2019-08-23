Прошло 26 лет со дня оккупации Арменией Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана.

23 августа 1993 года 51 село и районный центр Физули были захвачены армянами, более 55 тысяч жителей вынуждены были покинуть родные земли.

Физулинский район охватывает территорию от юго-восточных склонов Карабахского горного хребта до реки Араз, граничит с Джабраильским, Агджабединским, Бейлаганским районами и с Ираном по реке Араз.

Территория Физулинского района составляет 1386 квадратных километров, население - приблизительно 105 тысяч человек. На освобожденной от оккупации территории района расположено 13 поселков и 20 сел. В двенадцати поселках, построенных после освобождения, размещены семьи вынужденных переселенцев.

Сейчас на территории Физулинского района проживает 51 тысяча вынужденных переселенцев.

С 1988 года Физулинский район регулярно подвергается нападениям армян. В результате оккупации более 1100 физулинцев стали шехидами, 113 попали в плен, 1450 человек стали инвалидами.

«Оперативный центр при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, осуществляющий контроль над разрушительным влиянием оккупации на окружающую среду и природные ресурсы Азербайджана, выявил факты уничтожения армянами природных ресурсов на территории Физулинского района в период оккупации. В покрытом большими лесными массивами селе Довлатйярлы полностью вырублены все деревья, массово уничтожены деревья и зеленые насаждения вдоль дорог в селах Гочахмедли и Яглывянд. За 2006-2009 годы армянами была сожжено более 35 000 гектаров территории района.

В результате захвата армянскими вооруженными силами Джабраильского района, территория которого составляет 1050 квадратных километров, в зоне оккупации остались 72 общеобразовательных школы, восемь больниц, пять мечетей, два музея, 129 исторических памятников, 149 очагов культуры.

В результате оккупации 61 100 вынужденных переселенцев из Джабраила расселены в более чем 2000 населенных пунктов 58 районов Азербайджана.

Отметим, что в апрельских боях 2016 года под контроль азербайджанских вооруженных сил перешла высота стратегического значения Ляля Тепе, позволяющая контролировать большую территорию в Физулинском районе.

Благодаря освобождению высоты Ляля Тепе в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района были обеспечены абсолютно безопасные условия для проживания.

Сегодня в Джоджуг Марджанлы продолжаются большие строительно-созидательные работы.

После того, как на первом этапе в жилом поселке были построены 50 домов, школьное здание и соответствующая инфраструктура, на втором этапе ведется строительство 100 жилых домов, детского сада на 50 мест, медпункта, почтового здания и других необходимых инфраструктурных объектов.

В построенные в поселке дома будут переселены вынужденные переселенцы из села Джоджуг Марджанлы.

Предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым этот решительный шаг – начало очередных успехов и «Большого возвращения» в родные края.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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