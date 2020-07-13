Уничтожены несколько военных объектов и единиц техники ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате жестких ответных мер, принятых против ВС Армении, во второй половине дня 13 июля были уничтожены огневые позиции, радиолокационная станция разведывательного подразделения, места для для укрытия военных транспортных средств, танк, бронетранспортер, более 20 человек личного состава, штаб батальона и военной инфраструктуры, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Сторона противника продолжает обманывать общественность, скрывая свои потери.