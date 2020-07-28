Азербайджанские студенты подготовили петицию в знак протеста против рекламы на сайте airbnb.com
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии, подготовили петицию на имя руководителя сайта "airbnb.com" в связи со сдачей в аренду квартир на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
Сайт ""airbnb.com" разместил рекламу о сдаче в аренду квартир на оккупированных азербайджанских территориях.
Азербайджанские студенты призывают подписать эту петицию.
Ознакомиться с петицией можно здесь:
https://www.change.org/p/airbnb-remove-illegal-airbnb-listings-in-nagorno-karabakh-stopairbnbinkarabakh/psf/promote_or_share?guest=existing&short_display_name=Esmira&recruiter&source_location=react-fe
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)