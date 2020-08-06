Памятник Ходжалы в Гааге перенесен на более просторную территорию

БАКУ /Trend/ - Памятник жертвам Ходжалинского геноцида на кладбище «Nieuw Eikenduynen» в Гааге (Нидерланды) перенесен.

Как сообщили Trend в четверг в Госкомитете по работе с диаспорой, памятник был установлен в 2007 году по инициативе Голландско-азербайджанской культурной ассоциации при финансовой поддержке азербайджанской и турецкой общин. Ежегодно 26 февраля перед памятником проходит мероприятие в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

По словам председателя ассоциации Ильхана Ашкына, ассоциация провела переговоры с муниципалитетом Гааги о переносе памятника в более подходящее место. По достижении договоренности памятник перенесли на более просторную территорию, а прилегающую территорию благоустроили. Мемориальная доска, установленная здесь, содержит краткую информацию о Ходжалинском геноциде на азербайджанском и голландском языках.

«Гаага является одним из крупнейших политических центров Европы, и наличие такого памятника важно с точки зрения донесения правды о Ходжалинском геноциде до международной общественности. Мы благодарим азербайджанскую и турецкую общины за их работу», - сказал Ильхан Ашкын.

(Текст: Жаля Гасымова)