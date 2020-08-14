БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением.

Как передает в пятницу Trend, в заявлении говорится, что армянские СМИ расспространили информацию о том, что так называемые "структуры" так называемого режима, созданного страной-оккупантом на оккупированных территориях Азербайджана, будут перенесены из Ханкенди в Шушу.

"Шуша - это город, имеющий большое историческое и духовное значение для Азербайджана, и накануне 270-летия его основания мы осуждаем очередную провокационную попытку Армении. Мы неоднократно становились свидетелями таких провокаций. Одной из таких провокаций стало изменение армянами архитектуры мечети Юхары Гевхар-ага в Шуше и попытка представить ее как «иранскую мечеть», а русскую церковь – как «армянскую церковь». Кроме того, несколько месяцев назад руководство Армении организовало в Шуше шоу под названием «инаугурация». Все эти регулярные шаги являются ничем иным, как препятствиями на пути урегулирования конфликта, и должны быть резко осуждены международным сообществом.

Подобные провокационные действия Армении никогда не сломят нашу решимость вернуться в родные края. Подвергшаяся этнической чистке азербайджанская община Нагорного Карабаха вернется на наши земли и сформирует структуры в соответствии с суверенитетом Азербайджанской Республики»", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)