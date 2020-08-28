Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила проект, посвященный событиям в Ханкенди (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона запустила проект "Резня в Ханкенди". Целью проекта является привлечение общественного внимания к подготовленным органами спецслужб Армении с начала 1988 года и начатым 18 сентября того же года террористическим актам против азербайджанцев-жителей Ханкенди.
Как сообщили в пятницу Trend в Общине, серии ужасных преступлений, совершенных Арменией против нашего народа, событиям в Ханкенди уделено мало внимания. Есть особая необходимость в том, чтобы изучить эти события, которые являются ярким примером зверств армян, вернуть их на повестку дня и передать ее будущим поколениям.
Сюжетные линии видеороликов, созданных при технической поддержке ЗАО "Азербайджанское государственное телевидение", основаны на реальных историях отдельных людей,ставших жертвами армянского террора душевную боль которых время не смогло излечить до сих пор.
Посредством проекта "Резня в Ханкенди" Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана планирует создание создание в интернет ресурсах базы данных о событиях в Ханкенди. Короткометражные фильмы будут переведены на различные языки и переданы в международные организации.
Первый короткометражный фильм в рамках проекта "Побоища в Ханкенди" повествует об истории Нуриды Магеррамовой, которая жила в в этом городе и работала учительницей в средней школе № 4 имени Низами Гянджеви. Она рассказывает об ужасных муках, причиненных армянами ее семье.
Представляем вашему вниманию данный короткометражный фильм.
(Текст: Турал Гараджаев)