Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила проект, посвященный событиям в Ханкенди (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона запустила проект "Резня в Ханкенди". Целью проекта является привлечение общественного внимания к подготовленным органами спецслужб Армении с начала 1988 года и начатым 18 сентября того же года террористическим актам против азербайджанцев-жителей Ханкенди.

Как сообщили в пятницу Trend в Общине, серии ужасных преступлений, совершенных Арменией против нашего народа, событиям в Ханкенди уделено мало внимания. Есть особая необходимость в том, чтобы изучить эти события, которые являются ярким примером зверств армян, вернуть их на повестку дня и передать ее будущим поколениям.

Сюжетные линии видеороликов, созданных ​​при технической поддержке ЗАО "Азербайджанское государственное телевидение", основаны на реальных историях отдельных людей,ставших жертвами армянского террора душевную боль которых время не смогло излечить до сих пор.

Посредством проекта "Резня в Ханкенди" Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана планирует создание создание в интернет ресурсах базы данных о событиях в Ханкенди. Короткометражные фильмы будут переведены на различные языки и переданы в международные организации.

Первый короткометражный фильм в рамках проекта "Побоища в Ханкенди" повествует об истории Нуриды Магеррамовой, которая жила в в этом городе и работала учительницей в средней школе № 4 имени Низами Гянджеви. Она рассказывает об ужасных муках, причиненных армянами ее семье.

Представляем вашему вниманию данный короткометражный фильм.

(Текст: Турал Гараджаев)