ВС Армении обстреляли село Алибейли Товузского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ВС Армении вновь пытаются обострить ситуацию на фронте, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Со вчерашнего вечера подразделениями армянских вооруженных сил велся обстрел села Алибейли Товузского района.

Ответными мерами подразделений азербайджанской армии вражеский обстрел был подавлен, потерь нет.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.