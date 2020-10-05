Дом жительницы Барды, пострадавший от артобстрела армян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, ВС Армении повергли артобстрелу жилые дома в Бардинском районе.

Как передает в понедельник Trend, в результате очередного интенсивного обстрела района из артиллерийских установок один из снарядов попал в дом жительницы района Мехтиевой Шахлы Иса гызы.

Сама Мехтива скончалась от полученных осколочных ранений, а дом полностью разрушен. Представляем кадры разрушенного дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)