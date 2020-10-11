В результате обстрела Гянджи, погибло минимум 7, ранено 33, в том числе дети - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Безнаказанность Армении подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям. Нарушая гуманитарное перемирие, Армения произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Гянджи. Армению нужно остановить», - написал Гаджиев.

«Среди ночи город Гянджа подверглась ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент убито как минимум семь мирных жителей, в том числе женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети. Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Азербайджана», - написал он в Твиттере.

«Армения под видом гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты «Смерч». Сразу же начались атаки на мирное население и критически важную энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на разрыв между цивилизованным миром и Арменией», - сказал Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова)