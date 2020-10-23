Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В результате операций, проведенных Азербайджанской Армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты.

Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица.

Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.

В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта.