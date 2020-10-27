В Армении складывается критическая ситуация и Пашинян не может никак на нее повлиять – российское издание

БАКУ/Trend/ - В Армении складывается критическая ситуация и премьер-министр не может никак на нее повлиять.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на sobesednik.ru.



«В армии Нагорного Карабаха наблюдаются дезорганизация, потеря высокопоставленных офицеров.



Кремль уже устал от саботажа переговоров со стороны Армении, который происходит в течение нескольких десятилетий. Москве конфликт в Нагорном Карабахе мешает реализации политических и экономических проектов на Южном Кавказе, а также в отношениях с Турцией и Ираном.



Задача Кремля дать сегодня возможность Армении и Азербайджану самостоятельно договориться и навсегда поставить точку в вопросе Карабаха», - говорится в статье.