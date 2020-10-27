Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного удара Армении в Барде погибло четыре человека, сообщил на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Trend.

По его словам, неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются.