Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В результате ракетного удара Армении в Барде погибло четыре человека, сообщил на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Trend.
По его словам, неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются.
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Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана
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