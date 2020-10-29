Армяне превратили в свинарник святилища и мечети в Лачыне - историк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Святыни, гробницы и мечети в селах Абдаллар, Джиджимли, Зейва, Гюлебирд, Ахмедли, Ходжаз, Меликпая, Гаракешиш Лачынского района были приведены в негодность армянами, а остальные были превращены в свинарники.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал научный работник Института истории НАНА Рамин Ализаде.

По его словам, в результате армянского вандализма были разрушены памятники истории и культуры, тысячелетиями создаваемые азербайджанскими турками в Лачыне.

Напомнив, что до начала арабского завоевания в VII веке территория Лачына входила в состав Азербайджанского Албанского государства, Ализаде упомянул памятники, принадлежащие древнетюркским племенам Азербайджана, а также Албанскому государству. Он добавил, что албанские церкви подверглись серьезной фальсификации и были преобразованы в армяно-григорианские церкви.

"Монастырский комплекс Агоглан, построенный в V-VI веках на берегу реки Агоглан, расположен в религиозной святыне, принадлежащей древнетюркским племенам. Этот памятник также известен как "Ласточкина крепость". Сегодня этот религиозный храм был превращен в армяно-григорианскую церковь, а ряд окружающих построек были намеренно снесены, так как они не соответствовали армяно-григорианской архитектуре. Среди старейших памятников Лачына можно отметить пещерные храмы, курганы бронзового и железного веков в селах Абдаллар, Чичимли, Гулебирд, Зийрик, Ходжаз, а также храм и мост в деревне Ашагы Фараджан", - подчеркнул Ализаде.

Историк добавил, что одним из самых известных памятников Лачына является гробница Мелика Аждара 14 века, на территории села Джиджимли. Большинство этих памятников разрушено армянскими вандалами. Надгробие и памятник Сары Ашыгу, подчеркнул историк, одному из ярких представителей азербайджанского озан-ашугского искусства, были разрушены армянами в селе Гюлебирд.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)