Human Rights Watch подтвердила использование кассетных боеприпасов ВС Армении при атаке на Барду

БАКУ /Trend/ - Human Rights Watch заявила 30 октября 2020 года, что Вооруженные силы Армении использовали запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и как минимум еще один тип ракеты дальнего действия, при атаке на город Барда, передает Trend со ссылкой на организацию.