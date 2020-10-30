Human Rights Watch подтвердила использование кассетных боеприпасов ВС Армении при атаке на Барду
БАКУ /Trend/ - Human Rights Watch заявила 30 октября 2020 года, что Вооруженные силы Армении использовали запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы и как минимум еще один тип ракеты дальнего действия, при атаке на город Барда, передает Trend со ссылкой на организацию.
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