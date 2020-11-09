На Ходжавендском направлении фронта уничтожена живая сила ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 9 ноября 2020 20:29 (UTC+04:00)
На Ходжавендском направлении фронта уничтожена живая сила ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Девятого ноября точным огнем азербайджанских подразделений была уничтожена живая сила армянских ВС на Ходжавендском направлении фронта.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

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