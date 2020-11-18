В Губадлы армяне попытались устроить нам засаду - раненый в боях азербайджанский военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении увидели всю мощь Азербайджана именно 27 сентября.

Об этом в среду сказал Trend раненый в боях за освобождение оккупированных территорий военнослужащий-сверхсрочник Фаиг Юсифов.

Он сказал, что 27 сентября ВС Армении совершили провокацию в прифронтовой зоне, подвергнув обстрелу подразделения ВС Азербайджана и населенные пункты из тяжелой артиллерии.

"Хотя азербайджанские вооруженные силы подавили огневые позиции противника ответным огнем, провокации противоположной стороны продолжались, и все наши территории вдоль фронта подвергались обстрелу. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление. Вскоре мы разгромили позиции противника, и они начали отступать. Тем не менее, противник пытался вернуть утраченные позиции. При каждой попытке они теряли еще больше территорий и отступали", - сказал Юсифов.

Он принимал участие в освобождении от оккупации Физулинского и Джебраильского районов, был ранен в боях за освобождение Губадлинского района.

"Шли бои за Губадлинский район. Армянские вооруженные силы атаковали, чтобы вернуть утраченные позиции. Мы приступили к контрнаступлению, освободили пять сел и одну высоту. Армяне вновь отступили, неся потери. Примерно в течение часа продолжались беспрерывные бои. У высоты, которую мы освободили, было ущелье. Стало известно, что армянские подразделения устроили там засаду, намереваясь атаковать нас. Мы установили место дислокации диверсионной группы и завязался контактный бой. Поблизости взорвался снаряд от миномета, и я упал. Встав на ноги, я не почувствовал, что ранен и вновь ринулся в бой. При передислокации я получил пулевое ранение в плечо. Мои боевые товарищи вынесли меня оттуда. В том бою с нашей стороны было ранено шесть человек, но мы полностью уничтожили вражескую группу", - сказал Фаиг Юсифов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)