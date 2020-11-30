Очередной пропавший без вести во время Ходжалинского геноцида - 16-летний Джаван (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана представляет очередное видеообращение, касающееся наших пленных, пропавших без вести и заложников.

Как передает в понедельник Trend, на этот раз речь идет о 16-летнем Оруджове Джаване Джанан оглу, пропавшем без вести во время Ходжалинского геноцида 26 февраля 1992 года.

В результате армяно-азербайджанского конфликта, разгоревшегося в 90-х годах прошлого столетия, сотни наших братьев и сестер оказались в плену у врага. К сожалению, за прошедший период армянская сторона не предоставила Азербайджану никакой информации о примерно четырех тысячах пленных, пропавших без вести и заложниках.

(Текст: Турал Гараджаев)