Очередной пропавший без вести во время Ходжалинского геноцида - 16-летний Джаван (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана представляет очередное видеообращение, касающееся наших пленных, пропавших без вести и заложников.
Как передает в понедельник Trend, на этот раз речь идет о 16-летнем Оруджове Джаване Джанан оглу, пропавшем без вести во время Ходжалинского геноцида 26 февраля 1992 года.
В результате армяно-азербайджанского конфликта, разгоревшегося в 90-х годах прошлого столетия, сотни наших братьев и сестер оказались в плену у врага. К сожалению, за прошедший период армянская сторона не предоставила Азербайджану никакой информации о примерно четырех тысячах пленных, пропавших без вести и заложниках.
(Текст: Турал Гараджаев)
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