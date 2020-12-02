Cоглашение по Карабаху будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе – Президент Казахстана

БАКУ/Trend/ - Cоглашение по Карабаху, подписанное 10 ноября, будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

"На мой взгляд, это действительно историческое соглашение. Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - сказал Токаев.