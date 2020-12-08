Именно под руководством Ильхама Алиева Азербайджан смог одержать Победу - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - В сегодняшней Победе Азербайджана заслуга Президента Ильхама Алиева бесспорно очень велика. Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Эксперт подчеркивает, что в Армении, нахождение у власти той или иной политической фигуры практически не влияло на развитие страны, так как страна оказалась втянутой в конфликт, который она изначально не могла разрешить в свою пользу. На любом этапе исторического развития современной Армении за последние 30 лет не было человека, который оказался бы способен заметно изменить к лучшему состояние государства.

"В это время так же очевидно, что именно под руководством Ильхама Алиева Азербайджан смог одержать грандиозную Победу, являющуюся не одномоментным везением, а следствием тщательной подготовки, которая заняла десятилетия", - добавила она.

Галина Ниязова отмечает, что Победа Азербайджана влечет за собой предсказуемый подъем экономики, в частности, за счет иностранных инвестиций.

"Турция, Израиль, Великобритания, Германия, Италия, Китай, Россия, Иран нацелены на совместные экономические проекты в Карабахе, которые, в свою очередь не только благополучно скажутся на развитии региона, но и будут способствовать усилению Азербайджана на мировой арене и привлечению новых союзников”, – сказала она.

По словам Ниязовой, для Азербайджана, долгое время накапливающего ресурсы, теперь открылась возможность вкладывать в свои земли, а это увеличение числа рабочих мест в строительной отрасли и в сельском хозяйстве, перспектива уменьшения зависимости от импорта зерна, развитие новых возможностей, поскольку Карабах – совершенно уникальный географический регион.

«В данном случае говорить можно как о развитии внутреннего туризма, так и внешнего, потому что интерес к региону со стороны иностранных журналистов, историков и обычных туристов из зарубежных стран будет только возрастать", - сказала эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)