Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне станет объектом изучения экспертных сообществ - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен как государство, бережно сохраняющее свои традиции и относящееся с уважением к культуре других народов.

Об этом сказала Trend в среду российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Говоря о политике мультикультурализма страны, эксперт подчеркивает, что Азербайджан нашел тонкую грань между двумя вариантами сосуществования разных культур: "Нации, проживающие в Азербайджане, имеют возможность, сохраняя свою идентичность, тем не менее формировать основу государственности и патриотизма, которые необходимы для становления государства как независимого и сильного образования. Помимо государственной политики в этой сфере, в Азербайджане действует огромное количество организаций, чья деятельность подразумевает межкультурный диалог. Многонациональный состав Азербайджана – это сложный вызов, но неизменный успех на мировой политической арене".

Говоря о Победе Азербайджана в Отечественной войне, Ниязова отмечает, что эта Победа имеет огромное значение как для самого государства и его жителей, так и для других стран, проявляющих интерес к событиям, происходящим в Азербайджане.

По ее мнению, во-первых, это, конечно, вопрос оснащения современной армии. На примере действий азербайджанской армии многие государства поняли, насколько устарел их подход в вопросах армии, их знания и представления в этой сфере, насколько вооружения уже не соответствуют глобальным вызовам.

"Во-вторых, в мозаике больше не осталось белых пятен. Если до осени этого года можно было только догадываться о реальных возможностях и способностях азербайджанской армии, то теперь очевидно, насколько Азербайджан могущественное государство, способное защитить свою территориальную целостность. И наконец, Победа Азербайджана позволила упрочить связи в политической, экономической и культурной сферах. Очевидно, что сама Победа станет объектом изучения экспертных сообществ и важной вехой в истории Азербайджана", - добавила кандидат политических наук.

По словам российского эксперта, всё это, несомненно, будет привлекать государства к сотрудничеству с Азербайджаном в военной сфере. Им есть, чему поучиться у Азербайджана. С другой стороны, необходимо также принимать во внимание и тот факт, что Азербайджан продолжит развивать свой военный потенциал и не позволит армии "заржаветь".

Галина Ниязова подчеркивает, что освобожденные территории – это в первую очередь возможности: "Возможность для переселенных лиц вернуться на свои земли. Возможность для азербайджанцев наконец увидеть многообразие всей своей страны. Также это возможности для бизнеса – внутреннего и внешнего, для развития строительной сферы, создания рабочих мест".

(Автор: Джани Бабаева)