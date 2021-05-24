Трехсторонние договоренности по Карабаху успешно реализуются – Лавров

БАКУ /Trend/ - Сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении, зафиксированные в их заявлениях от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в целом успешно реализуются.

Как сообщает Trend, об этом в интервью российской газете «Аргументы и Факты» сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе», - сказал он.

Как отметил Лавров, в зоне бывшего нагорно-карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения, добавил министр.