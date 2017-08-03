Социальные проекты в Азербайджане затрагивают все категории людей – депутат

3 августа 2017 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане финансирование социальных проектов всегда на переднем плане, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

Депутат отметил, что в своих выступлениях Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что в центре социальной политики государства стоит гражданин страны.

Отметив, что в Азербайджане системно реализуются социальные проекты, депутат подчеркнул, что эти проекты охватывают все категории людей. «В Азербайджане реализуются различные проекты для беженцев и вынужденных переселенцев, инвалидов, людей, нуждающихся в социальной защите, пенсионеров, семей шехидов, для них строится жилье за счет государства. Эти социальные проекты реализуются не только в Баку, но и охватывают все регионы страны», - сказал Садыхов.

По словам депутата, в настоящее время осуществляются работы по обеспечению сел питьевой водой и строительству канализационной сети. «Пока в местах, куда невозможно провести воду, устанавливаются водоочистные сооружения, чтобы люди были обеспечены питьевой водой», - отметил Садыхов.

Депутат добавил, что один из важных социальных проектов связан с привлечением детей к обязательному прохождению раз в год медицинского обследования.
По словам депутата, в Азербайджане также реализуется ряд проектов, связанных со спортом, организацией досуга молодежи. Эти проекты также служат открытию новых рабочих мест.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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