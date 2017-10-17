ОАО "Азеркосмос" выведено из подчинения минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "Об учреждении ОАО "Азеркосмос" от третьего мая 2010 года.

Согласно изменениям, в первой части распоряжения слова "в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" заменены на слова "Азербайджанской Республики", а после слова "реализация" добавлены слова ", а также координация работ, выполняемых в рамках международных космических проектов, и участие в них, сотрудничество с соответствующими международными организациями и космическими агентствами зарубежных государств в области использования космоса в мирных целях".

Таким образом, ОАО "Азеркосмос" выведено из подчинения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Также в распоряжение добавлены подпункты 2.1.2-2.1.6 следующего содержания:

2.1.2 определение направлений развития Общества;

2.1.3 дача согласия на назначение на должность и освобождение от должности руководителей представительств и филиалов Общества, а также находящихся в его подчинении структур со статусом юридического лица;

2.1.4 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков общества;

2.1.5 дача согласия на заключение сделок на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов (сделки особого значения), а также сделок на сумму, составляющую пять и более процентов стоимости активов Общества.

2.1.6 утверждение численного предела работников и сметы расходов общества.

Помимо этого упраздняется пункт 2.2 распоряжения.

В части 3 распоряжения после слов "председателя" добавляются слова "и его заместителей".

В части 6 слова "министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" заменяются словами "Кабинету министров Азербайджанской Республики".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.