БАКУ /Trend/ - В Брюсселе 18-19 октября при организационной поддержке армянской диаспоры состоялся четвертый "конгресс" европейских армян.
В рамках конгресса, во время сессии, которая прошла в здании Европейского парламента, планировалось совершение провокаций, при участии "представителей" незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.
Несмотря на попытки "главы" оккупационного режима Бако Саакяна со своими пособниками прибыть в Брюссель для участия в мероприятии, в результате предпринятых мер были предотвращены участие и выступление "представителей" незаконного режима на мероприятии, проходившем в здании Европарламента.
В Европарламенте предотвращена армянская провокация
19 октября 2017 22:46 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Брюсселе 18-19 октября при организационной поддержке армянской диаспоры состоялся четвертый "конгресс" европейских армян.