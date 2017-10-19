В Европарламенте предотвращена армянская провокация

19 октября 2017 22:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Брюсселе 18-19 октября при организационной поддержке армянской диаспоры состоялся четвертый "конгресс" европейских армян.

В рамках конгресса, во время сессии, которая прошла в здании Европейского парламента, планировалось совершение провокаций, при участии "представителей" незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Несмотря на попытки "главы" оккупационного режима Бако Саакяна со своими пособниками прибыть в Брюссель для участия в мероприятии, в результате предпринятых мер были предотвращены участие и выступление "представителей" незаконного режима на мероприятии, проходившем в здании Европарламента.

Azernews Newspaper
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