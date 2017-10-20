Проголосовавшие в ПАСЕ по Азербайджану депутаты Рады не отражают официальной позиции Украины

БАКУ /Trend/ - Голосование некоторых членов делегации Верховный Рады Украины (ВРУ) за революции ПАСЕ по Азербайджану не должно нанести ущерб реализации утвержденного руководством Азербайджана и Украины курса на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Об этом в пятницу сказал журналистам первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, позитивная динамика во взаимоотношениях Киева и Баку нравится далеко не всем.

"Соответственно, определенные силы не только вне, но и внутри Украины хотят навредить Президенту Петро Порошенко, проводящему последовательную политику по отношению к Азербайджану. Подтверждением этому является голосование некоторых членов Верховной Рады в ПАСЕ по Азербайджану", - сказал Кубив.

"Хочу внести некоторую ясность в данный вопрос. Информация о том, что за резолюции ПАСЕ по Азербайджану голосовала вся делегация ВРУ, не соответствует действительности. За резолюции №2184 и №2185 голосовали всего пять из 12 членов украинской делегации. Более того, ни один из проголосовавших депутатов не принадлежит к Блоку Петра Порошенко (БПП). Стоит отметить, что депутат от БПП Олексий Гончаренко оказал поддержку поправкам азербайджанской делегации к резолюции №2185/2017", - сказал Кубив.

Первый вице-премьер отметил, что проголосовавшие за указанные резолюции депутаты не отражают официальной позиции Украины, а являются лишь выразителями политических сил, которые они представляют в ВРУ.

"Цель этих провокационных действий предельно ясна - нанести ущерб политике Петра Порошенко, который проводит обеспечение курса Украины на евроинтеграцию так, чтобы в то же время не допустить никакого негативного влияния на наши стратегические взаимоотношения с братским, дружественным Азербайджаном", - отметил Кубив.

Отметим, что 11 октября на осенней сессии ПАСЕ были приняты резолюции по докладам на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)