Предстоящие президентские выборы в Азербайджане пройдут на высоком уровне - Зияфет Аскеров

23 декабря 2017 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году президентские выборы в Азербайджане пройдут на высоком уровне, в условиях внутренней политической стабильности.

Об этом в субботу сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Коснувшись вопроса безопасности в Азербайджане в следующем году, Аскеров добавил, что сегодня во всем мире существуют угрозы.

«Угрозы были и будут. Но наши органы безопасности бдительны и своевременно пресекают и будут пресекать их", - сказал Аскеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Резолюция ЕС о признании территориальной целостности Азербайджана - результат внешней политики Президента Ильхама Алиева - вице-спикер
Политика 14:43
Азербайджанская армия не будет вмешиваться во внутренние вопросы страны - Зияфет Аскеров
Политика 15 декабря 14:52
Железная дорога Баку-Астара будет перенесена - министр
Бизнес 22 ноября 18:20
Зияфет Аскеров: У Евросуда по правам человека гораздо больше решений по ряду европейских государств, нежели по Азербайджану
Политика 30 июня 12:56
МГ ОБСЕ отказывается брать на себя обязательство по урегулированию конфликта - первый вице-спикер
Нагорно-карабахский конфликт 14 июня 13:58
Зияфет Аскеров: Мецаморская АЭС – источник большой угрозы для региона и Европы
Политика 1 июня 13:08
В отношениях Азербайджана и США открывается новая страница - первый вице-спикер
Политика 1 июня 12:35
Зияфет Аскеров: Армяне обостряют ситуацию по всем фронтам и получают ответ
Политика 1 июня 12:14
Армения пытается обострить межрелигиозные отношения - первый вице-спикер Азербайджана
Политика 5 мая 17:07
В центре реформ в Азербайджане стоит человеческий фактор - первый вице-спикер
Политика 25 апреля 10:39
В Азербайджане полученные преступным путем активы будут заморожены без предупреждения
Политика 5 апреля 17:22
Зияфет Аскеров: Недопуск турецких министров в Нидерланды – это неуважение международного права
Политика 13 марта 15:59
В законодательство Азербайджана могут быть внесены изменения в связи с неприкосновенностью Первого вице-президента и вице-президентов
Политика 13 марта 15:56
Зияфет Аскеров: Первый вице-президент Мехрибан Алиева - высокопрофессиональный политик
Политика 7 марта 14:56
Все правовые процедуры в Нагорном Карабахе могут проводиться только с разрешения Азербайджана - первый вице-спикер
Политика 17 февраля 16:10
Встреча глав Генштабов США и России в Баку говорит о растущем авторитете Азербайджана - Зияфет Аскеров
Политика 17 февраля 16:08
Азербайджан - важный партнер Литвы - посол (ФОТО)
Политика 16 февраля 20:31
О независимости Нагорного Карабаха не может быть и речи - Зияфет Аскеров
Политика 25 января 15:26