Предстоящие президентские выборы в Азербайджане пройдут на высоком уровне - Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - В 2018 году президентские выборы в Азербайджане пройдут на высоком уровне, в условиях внутренней политической стабильности.

Об этом в субботу сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), глава парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Коснувшись вопроса безопасности в Азербайджане в следующем году, Аскеров добавил, что сегодня во всем мире существуют угрозы.

«Угрозы были и будут. Но наши органы безопасности бдительны и своевременно пресекают и будут пресекать их", - сказал Аскеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.