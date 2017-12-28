2017 год был успешным для отношений Азербайджана и Беларуси - посол

БАКУ /Trend/ - Завершающийся 2017 год можно оценить как весьма успешный для развития отношений Азербайджана и Беларуси, сказал в четверг во время пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

"Уходящий 2017 год мы оцениваем как весьма успешный. Были отмечены определенные позитивные сдвиги и отличный уровень сотрудничества. Отношения наших стран, как и всегда, были дружественными и взаимовыгодными при тесной интенсивной работе", - сказал Ахрамович.

Посол отметил, что следующий год станет особым - юбилейным для отношений Азербайджана и Беларуси.

"В будущем году исполняется 25 лет сотрудничеству двух стран. Стороны продолжат работать над интенсификацией отношений, которые имеют всеобъемлющий характер, а во главу угла традиционно ставится развитие торгово-экономических отношений", - сказал Ахрамович.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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