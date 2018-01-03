Иран и Азербайджан имеют крепкие отношения - первый вице-президент

3 января 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран и Азербайджан имеют крепкие отношения, сказал в среду первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири.

Как передает IRNA, выступая на местном собрании в северо-западной провинции Ардебиль, Джахангири сказал, что расширение связей с соседними странами является главным приоритетом Ирана.

Отметив, что провинция Ардебиль находится на границе с Азербайджаном, он сказал, что провинция может воспользоваться этой возможностью для укрепления связей с Азербайджаном.

Иран обладает огромным потенциалом, включая богатые природные ресурсы, квалифицированную рабочую силу, а также выгодное географическое положение, сказал Джахангири, добавив, что все это должно быть использовано должным образом для развития страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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