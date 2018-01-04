Патриарх Кирилл: Президент Ильхам Алиев направил все свои силы на благо Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. За долгие годы служения на пользу Азербайджана Вы накопили большой управленческий и политический опыт, стали для своих сограждан образцом государственного лидера, отдающего свои силы ради благополучия родной страны, вносящего весомый вклад в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в Кавказском регионе.

Отрадно свидетельствовать о сложившемся конструктивном взаимодействии руководства республики и Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви. Надеюсь, что оно будет и впредь укрепляться, способствуя утверждению мира и согласия среди людей.

Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и дальнейших успехов в высоком Президентском служении», - говорится в поздравлении патриарха.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.