Выделены средства на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы - Деде Горгуд - Ахмедбейли в Саатлинском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автодороги Саатлы - Деде Горгуд -Ахмедбейли, соединяющей три населенных пункта, где проживают четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете Азербайджана на 2018 год, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 700 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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