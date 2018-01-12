Премьер-министр Болгарии совершит визит в Азербайджан

12 января 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов совершит визит в Азербайджан 15-16 января текущего года, сказали в пятницу Trend в Совете министров Болгарии.

«Премьер-министр Бойко Борисов будет находиться с официальным визитом в Баку 15-16 января по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Программа визита уточняется», - сказали в Совете министров.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в январе-ноябре 2017 года составил 35,453 миллиона долларов, из которых свыше 35,3 миллиона долларов пришлось на импорт болгарской продукции.

Две страны также имеют большие возможности для развития сотрудничества в энергетической сфере. Поставки азербайджанского газа в Болгарию возможны благодаря газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Как сообщила ранее Trend исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева, разработка плана реализации IGB находится на финальной стадии согласования. Строительство интерконнектора планируется начать в 2018 году.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубических метров газа. Стоимость проекта оценивается примерно в 240 миллионов евро.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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