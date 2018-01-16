Глава МИД Таджикистана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Азербайджана

16 января 2018 16:40 (UTC+04:00)

16 января Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов принял копии верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Хасана Маммедзаде Дилсуз оглы. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджикистана.

По завершении церемонии вручения копий верительных грамот состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана с послом Азербайджана, в ходе которой стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

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