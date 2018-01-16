Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция и в 2018 году реализуют крупные проекты (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию, возглавляемую руководителем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Руководитель комитета по внешним связям Великого национального собрания Волкан Бозкыр передал главе государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Волкан Бозкыр отметил, что цель его нынешнего визита в Баку - принять участие в заседании, совместно проводимом с комитетом по международным связям и межпарламентским отношениям Милли Меджлиса Азербайджана.

Напомнив, что через несколько дней в Азербайджане отметят годовщину событий кровавого 20 Января, Волкан Бозкыр отметил, что 2018 год также богат рядом знаменательных событий.

Гость сказал, что в этом году будет проведен ряд мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем создания Азербайджанской Демократической Республики, 100-летней годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией от армянской оккупации, а также с торжественным празднованием 25-летия признания Турцией первой государственной независимости Азербайджана после ее восстановления.

Сказав, что в прошлом году трижды находился с визитом в Турции, Президент Ильхам Алиев отметил значимость визитов Президента, премьер-министра, а также различных министров и депутатов Турции в Азербайджан, подчеркнул, что связи дружбы и сотрудничества между странами постоянно укрепляются и что Азербайджан и Турция демонстрируют тесное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

Глава государства выразил уверенность в том, что, в свою очередь, этот визит руководителя комитета по внешним связям Великого национального собрания Волкана Бозкыра в Баку будет успешным и что межпарламентские связи еще больше укрепят азербайджано-турецкое единство и сотрудничество.

Президент Ильхам Алиев отметил, что 2018 год будет богат важными событиями истории нашей страны, сказал, что Турция и Азербайджан и в этом году реализуют крупные проекты.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать свои приветствия Президенту Турции.

В заключение было сделано фото на память.

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