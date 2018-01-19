Партия "Ени Азербайджан" подвела итоги минувшего года

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось очередное заседание партии "Ени Азербайджан", сообщили Trend в пятницу в ПЕА.

На заседании был утвержден годовой отчет партии за 2017 год, состав партии "Ени Азербайджан", статистический отчет по составу Общества молодежи и Женского совета за 2017 год, финансовый отчет партии за 2017 год и план работы Правления за первое полугодие 2018 года.

Заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя ПЕА - исполнительный секретарь Али Ахмедов отметил, что в 2017 году в Азербайджане продолжилось динамическое развитие экономики и социальной сферы. Главным событием минувшего года стали мероприятия, проведенные в рамках года Исламской солидарности в Азербайджане, а также проведение IV Исламских игр солидарности в Баку.

Особо было подчеркнуто, что назначение Первой леди Азербайджана, заместителя председателя партии «Ени Азербайджан» Мехрибан Алиевой в качестве Первого вице-президента страны вызвало большую гордость и радость в сердцах многочисленных членов партии «Ени Азербайджан»

В течение отчетного периода партия "Ени Азербайджан" продолжила свои усилия по расширению своих международных отношений. В особенности были расширены существующие отношения между ведущими политическими партиями и демократическими институтами различных стран и партии «Ени Азербайджан».

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана, председатель партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев принял участие и выступил с речью на церемонии, проведенной в Центре имени Гейдара Алиева в связи с 25-летием формирования партии.

Президент Ильхам Алиев в своей речи отметил, что огромные усилия, труд и роль членов партии «Ени Азербайджан» во всех достижениях Азербайджана неоспоримы.

Было также отмечено, что за прошедший год продолжилось расширение рядов партии «Ени Азербайджан», в течение отчетного периода было принято более 24 000 новых членов, и, таким образом, число членов партии превысило 710 000 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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