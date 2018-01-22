Президент Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума

БАКУ /Trend/ - Начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Глава государства в понедельник в Давосе встретился с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Президент Ильхам Алиев поздравил Бёрге Бренде с назначением на пост президента Всемирного экономического форума, пожелал ему успехов в работе. В ходе встречи было отмечено многолетнее эффективное сотрудничество между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном.

Коснувшись вклада Азербайджана в международное сотрудничество, стороны подчеркнули важность глобальных проектов, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году, а также проекта TANAP, находящегося на стадии завершения. Также было отмечено о развитии в Азербайджане, имеющего богатые нефтяные запасы, ненефтяного сектора и увеличивающемся потоке туристов в страну.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о нынешнем состоянии переговоров по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом.

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