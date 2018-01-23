Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании CISCO

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Давосе с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер.

На встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между многими государственными структурами Азербайджана и компанией CISCO. Было подчеркнуто значение участия компании в реализации осуществляемых в нашей стране инфраструктурных проектов. Отмечалось, что наша страна заинтересована в поставке компанией CISCO в Азербайджан новейших технологий.

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