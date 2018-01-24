Президент Ильхам Алиев принял участие в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках ВЭФ (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Давосе состоялось интерактивное заседание под названием "Стратегический взгляд: Евразия" Всемирного экономического форума.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ведущий мероприятия: Президент Алиев, каковы Ваши взгляды, связанные с Евразией, на этот год, как будет вести себя Азербайджан в крайне напряженном и даже опасном регионе?

Президент Ильхам Алиев: Безусловно, соседство может быть проблемой, а может – и преимуществом. Это зависит от вашей политики и связей с соседями. На мой взгляд, что для любой страны отношения с соседями должны быть приоритетом, особенно в нашем регионе. В Азербайджане нет внутренних рисков или угроз, но мы должны обеспечить нашу безопасность вдоль границ. Наилучший путь для этого - налаживание прагматичных и искренних отношений, опираясь на национальные интересы своей страны и одновременно понимая интересы соседних государств. Считаю, что нам в Азербайджане удалось наладить такое партнерство. За исключением Армении, оккупировавшей 20 процентов наших территорий, у Азербайджана очень хорошие отношения со всеми соседями – Грузией, Турцией, Ираном и Россией, включая Казахстан и Туркменистан, находящиеся на другом берегу Каспия.

У нас особый формат сотрудничества с каждой страной нашего региона. Мы - молодая независимая страна, нам всего 26 лет. Однако считаю, что Азербайджан смог стать, в подлинном смысле слова, независимой страной, и это позволило ему проводить действительно независимую политику. Эта политика опирается на наши национальные интересы и не противоречит интересам ни одного соседнего государства.

Думаю, что для страны, которая с географической точки зрения меньше основных соседей, очень важно найти правильный баланс и использовать это соседство как преимущество. Потому что большие соседи означают еще и крупный рынок. Для нас же лучшими рынками являются рынки соседних государств.

Таким образом, взаимные интересы, сбалансированность интересов и невмешательство во внутренние дела других, а также наличие прагматичного подхода в связи с сотрудничеством в регионе обусловили успехи нашей страны, внутреннюю стабильность и хорошие перспективы на будущее.

Ведущий: Господин Президент, что Вы можете сказать об усилиях, направленных на диверсификацию экономики Азербайджана, в том числе сокращение зависимости от нефти и газа. Потому что цены сегодня повышаются, отразится ли это на данных усилиях?

Президент Ильхам Алиев: Диверсификация экономики является нашей основной целью. Считаю, что мы добились хороших успехов в этом направлении. Когда цены на нефть резко упали, я сказал в Азербайджане, что для нас начался постнефтяной период, и мы должны забыть нефть и газ. Конечно, нам необходимо завершить реализуемые в настоящее время проекты, но в качестве основных источников дохода мы должны рассматривать сферы технологий, инноваций, промышленность, предпринимательство и сельское хозяйство. Мы приступили к осуществлению серьезных реформ, которые уже дают хорошие результаты. В прошлом году ненефтяной сектор нашей экономики вырос примерно на 3 процента, а ненефтяная промышленность – на 4 процента. Поэтому должен отметить, что процесс диверсификации уже начался, и мы не намерены затягивать его.

В настоящее время цены на нефть повышаются, но это просто увеличит наши резервы. Мы добились оптимизации расходов. Несмотря на то, что в минувшем году цены на нефть все еще были низкими, нам удалось увеличить наши резервы еще на 4,5 миллиарда долларов. А это означает, что даже при низких ценах на нефть причин для беспокойства у нас нет. В бюджете на этот год цены на нефть предусмотрены на уровне 45 долларов, и все средства, которые будут собраны свыше того, будут направлены в Нефтяной фонд.

Вместе с тем, мы должны понимать, что нефть и газ будут продолжать оставаться основной частью нашей экономики. Но уже сегодня ненефтяной сектор составляет почти 70 процентов валового внутреннего продукта. Наша цель - диверсификация экспорта и расширение перечня ненефтяной продукции экспортной направленности.

Что касается энергетических проектов, то они значимы и для нас, и для региона. Инициированные нами проекты изменили энергетическую карту региона. Первый трубопровод, построенный нами до грузинского порта Супса, соединил Каспийское море с Черным. Построенный после этого нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан соединил Каспийское море со Средиземным. Впоследствии мы проложили по этому маршруту газопровод. Таким образом, мы обладаем диверсифицированными маршрутами экспорта для наших углеводородных ресурсов и в широком смысле слова обеспечиваем энергетическую безопасность наших партнеров, в том числе европейских партнеров. Азербайджан обеспечивает значительную часть потребностей некоторых государств-членов Европейского Союза в нефти. Через два-три года, когда будет успешно реализован проект "Южный газовый коридор", они получат выход и на наши ресурсы природного газа.

То же самое могу сказать и о наших транспортных проектах. Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс изменил транспортную карту региона. Сегодня это – кратчайший маршрут из Китая в Европу, если раньше данное расстояние преодолевалось за 30-35 дней, то сегодня оно преодолевается за две недели. Таким образом, это новая карта транспортной и энергетической диверсификации, и считаю, что Азербайджан, как страна, не имеющая выхода к открытому океану, стал региональным транспортным коридором. Но, конечно, еще многое предстоит сделать.

Будущее не в нефти и газе, их запасы когда-то закончатся. Будущее за инновациями, технологиями, хорошим управлением, прозрачностью и государственной поддержкой предпринимательства.

Ведущий: Как по-Вашему, готово ли население воспользоваться этими преимуществами? То есть через образование или другие средства?

Президент Ильхам Алиев: Безусловно. Несколько лет назад одна из наших основных целей заключалась в сокращении бедности и безработицы. Мы с успехом добились этого. Бедность находится на уровне 5,4 процента, а безработица – 5 процентов. За последние 15 лет наше население увеличилось на 1,5 миллиона человек, и создание рабочих мест является для нас постоянным процессом. В прошлом году мы создали 177 тысяч постоянных рабочих мест, и это демонстрирует нашу политику. Нефтегазовая отрасль не создает достаточного количества рабочих мест, для сохранения безработицы на низком уровне мы должны уделять внимание сферам образования, управления, сельского хозяйства, туризма и обслуживания. Наше население готово к реформам, и они позитивно воспринимаются обществом. Реформы не были тяжелыми. Потому что при проведении радикальных реформ население на первых порах страдает от этого. Мы предложили нуждающимся в государственной помощи широкую социальную поддержку. Поэтому данный процесс прошел очень гладко. В предстоящие годы мы должны продолжить начатую два года назад политику глубоких и широких реформ.

Вопрос: Меня зовут Эндрю Уилсон. Я являюсь исполнительным директором Международного центра частного предпринимательства. Хотелось бы знать, в чем лидеры региона видят роль малого предпринимательства в диверсификации экономики, и какие меры принимаются в связи с поощрением этого?

Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане функционирует специальный фонд для поддержки предпринимательства. За последние десять лет посредством данного фонда частному сектору были предоставлены средства в объеме около 2 миллиардов долларов. Это было сделано на очень выгодных условиях, путем выдачи кредитов под низкий процент. Здесь частному сектору также даются соответствующие рекомендации и оказывается государственная поддержка. Особое внимание мы уделяем региональному развитию. Сегодня мы осуществляем 3-ю государственную программу, связанную с развитием регионов, что создало представителям малого предпринимательства возможность заниматься бизнесом. В чем заключаются условия? В первую очередь, инфраструктура. За 15 лет мы построили более 12 тысяч километров автомобильных дорог, сюда входят и сельские дороги. Это позволило фермерам получить лучший выход на услуги, в то же время - поставлять продукцию на рынок.

Уровень газификации в Азербайджане составляет 93 процента. Учитывая наличие горных территорий, это очень высокий показатель. Мы превратились из импортера в экспортера электроэнергии. У нас уже есть возможности и источники в этой сфере. Наряду с этим, ежегодно государство орошает около 100 тысяч гектаров посевных площадей. Одновременно наши фермеры освобождены от всех налогов, кроме земельного. Они оплачивают 30 процентов стоимости удобрений и 50 процентов стоимости топлива. Это является государственной поддержкой сферы бизнеса, причем значительной поддержкой.

То есть в Азербайджане для фермеров есть субсидии и прекрасная инвестиционная среда. За последние 15 лет мы привлекли инвестиции в объеме 230 миллиардов долларов, половина из них – иностранные инвестиции, а другая половина – внутренние. Все это создало условия для развития частного сектора. Одновременно, как я отметил в начале мероприятия, прекрасные отношения с соседями обеспечивают выход на их рынки, которые являются основными рынками для нашей ненефтяной продукции.

Таким образом, политика поддержки частного сектора будет продолжаться. Доля малого предпринимательства в нашем валовом внутреннем продукте все еще остается очень низкой. Наша основная цель на предстоящие годы - создание для них дополнительных возможностей, чтобы они открывали новые рабочие места и получали больше дохода.

Ведущий: Президент Алиев, давайте поговорим о политической активности и европейской норме, связанной с правами человека. Многие считают, что это влияет не только на личное развитие индивидуумов, но и на общее экономическое развитие. То есть эти вопросы взаимосвязаны. Какова ситуация в Азербайджане в этой области? Ваша страна подвергается критике в связи со свободой печати.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что эта критика необоснованна. Если взглянуть на суть вопроса, то выясняется, что в Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные свободы, в том числе свобода печати. Пресса совершенно свободна. 80 процентов населения Азербайджана – пользователи интернета. Если интернет свободен, цензуры нет, а абсолютное большинство населения – пользователи интернета, то говорить об ограничении свободы печати лишено всяких оснований.

Ведущий: Почему в таком случае Азербайджан по свободе печати находится на 162-м месте в мире?

Президент Ильхам Алиев: Это имеет политические причины. Это не имеет никакой связи с реальностью. Еще раз хочу отметить, что в Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные свободы, и государство осуществило большую программу, связанную с проведением во все села широкополосного интернета. Эта классификация построена на чрезвычайно предвзятом подходе. Порой данный подход недоброжелателен. Это – результат деятельности определенных политических центров на Западе.

Ведущий: Можете ли Вы назвать более конкретные адреса, откуда это исходит?

Президент Ильхам Алиев: Мне не хотелось бы говорить об этом более конкретно, известно, откуда это исходит. Но почему это так? Причина проста – Азербайджан является государством, проводящим независимую политику. Эта политика опирается на наши национальные интересы. Мы не ввязываемся ни в какие рискованные приключения, которые могут породить сложности для нашей страны. Как я уже отметил, внутренних рисков для нас нет. У нас стабильная политическая и экономическая ситуация. Все потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить извне.

Предпринимались попытки вовлечь Азербайджан в кампании против определенных стран. Мы всегда оставались нейтральными. Мы не ведем игры против кого-либо и не являемся составной частью какой-либо рискованной кампании, не соответствующей нашим национальным интересам. То есть одна из причин нападок в том, что некоторые считают Азербайджан слишком независимым для небольшого государства. Подобные рейтинги некоторых НПО преследуют цель дискредитировать нашу страну, подорвать ее авторитет и представить Азербайджан как недемократическое государство. А это абсолютно не так.

Сегодня мы говорим как о политическом, так и экономическом развитии. Они неотделимы. Если по конкурентоспособности экономика Азербайджана удостаивается Всемирным экономическим форумом 35-го места, то это является хорошим показателем обеспечения свобод в стране. Недавно Давосский форум распространил новый отчет, связанный с доверием к политикам, Азербайджан находится там на 20-м месте. В другом отчете, касающемся всестороннего развития в развивающихся государствах, Азербайджан занимает 3-е место. То есть если бы данные, которые пытаются представить некоторые НПО, были правдивыми, то мы не могли бы добиться этих успехов. Мы должны смотреть на суть вопроса и реальную ситуацию, отделять определенные ожидания и политические мотивы, связанные с Азербайджаном, от реальности.

В заседании принимали участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, заместитель премьер-министра Казахстана Эрболат Доссаев и генеральный исполнительный директор компании VEON (Нидерланды) Жан-Ив Шарлье.

В ходе обсуждений было отмечено, что связи с соседними странами имеют большое значение, подчеркнута важность региональных проектов, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в минувшем году. Было отмечено значение прогнозирования финансовой политики, обеспечения стабильности для долгосрочного инвестирования.

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