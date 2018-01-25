Сегодня в ПАСЕ заслушают доклад представителя Азербайджана

25 января 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг на зимней сессии ПАСЕ будет заслушан и обсужден доклад члена азербайджанской делегации Севиндж Фаталиевой на тему «Защита детей, пострадавших во время вооруженных конфликтов».

Напомним, что азербайджанская делегация во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым с 21 января находится в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ.

В составе делегации председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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