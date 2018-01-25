Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского союза Питеру Косгроуву.

"Передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Австралии. Азербайджано-австралийские отношения развиваются по восходящей. Я верю, что шаги, предпринимаемые для укрепления наших дружественных отношений, углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, будут и в дальнейшем полезны нашим странам и народам во всех отношениях. В этот знаменательный день желаю вам всего наилучшего, дружественному народу Австралии желаю мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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