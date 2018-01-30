Есть силы и государства, не принимающие модель толерантности Азербайджана - госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует толерантная среда, но есть государства и силы, не воспринимающие ее. Об этом на семинаре-совещании «Суть, причины возникновения радикализма и экстремизма и правовые основы борьбы с ними», проведенном при организации Госкомитета по работе с религиозными структурами, сказал заместитель председателя Госкомитета Сеявуш Гейдаров.

По его словам, определенные центры силы пытаются использовать религиозный фактор для обеспечения своих интересов и отождествить ислам с радикализмом.

Зампред сказал, что они хотят и пытаются навязать Азербайджану чуждые религиозные идеологии. "В первую очередь, необходимо отдать преимущество превентивным мерам, просвещению, чтобы дети, молодежь не подпадали под влияние религиозных экстремистских идеологий», - сказал Гейдаров.

Он добавил, что против подобных явлений необходимо вести активную борьбу: «Есть попытки навязывания радикальных религиозных идеологий Афганистану, Средней Азии, Северному Кавказу, и для этого в качестве пути они видят Азербайджан»,- считает зампред Госкомитета.

По его словам, радикально-религиозные группы, используя соцсети, способы материального поощрения, пытаются привлечь детей к чтению вредной религиозной литературы: «Семьи должны принять меры для того, чтобы отдалить детей от этого вредного влияния, и если ребенка не удается отдалить от них, то обратиться в правоохранительные органы».

Представитель Генпрокуратуры Рауф Мамедов , выступая на мероприятии, сказал, что начиная с 2012 года некоторые представители молодежи, подпав под влияние радикальных групп, примкнув к радикальным группам, террористам в Пакистане, Сирии и Ираке, участвовали в боях. Он также добавил, что в связи с этим Уголовный кодекс Азербайджана дополнен соответствующими статьями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова )

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