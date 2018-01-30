Комиссия по помилованию Азербайджана рассмотрела около 100 обращений

30 января 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана, сказал во вторник Trend член комиссии Рашад Меджид.

По его словам, на заседании было рассмотрено около 100 обращений.

Рашад Меджид добавил, что обращения еще рассматриваются, в целом в комиссию поступило около 800 обращений.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана, подписанным 16 марта 2017 года, было помиловано 423 человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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