Али Ахмедов: Молодежь ПЕА внесет свой вклад в победу Президента Ильхама Алиева на выборах

1 февраля 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодежь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) внесет свой вклад в победу Президента Ильхама Алиева на выборах, сказал в четверг вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

Ахмедов отметил, что 2018 год - год президентских выборов.

Молодежь ПЕА внесет свой вклад в успех, победу Президента Азербайджана как кандидата от ПЕА в главном событии политической жизни страны, сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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