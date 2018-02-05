ЦИК Азербайджана обсудит проведение внеочередных президентских выборов

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

На заседании будет обсуждаться вопрос проведения внеочередных президентских выборов и будут приняты соответствующие решения.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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