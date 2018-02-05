ЦИК Азербайджана обсудит проведение внеочередных президентских выборов

5 февраля 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

На заседании будет обсуждаться вопрос проведения внеочередных президентских выборов и будут приняты соответствующие решения.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЦИК Азербайджана обнародовал число избирателей в стране
Политика 7 апреля 2017 22:45
ЦИК Азербайджана утвердил итоги референдума
Политика 11 октября 2016 17:42
В Азербайджане результаты референдума на 3 избирательных участках признаны недействительными
Политика 11 октября 2016 17:05
В ЦИК Азербайджана не поступало обращений о нарушениях закона в ходе референдума - председатель
Общество 26 сентября 2016 15:26
Председатель ЦИК Азербайджана встретился с делегацией парламента Австралии
Политика 23 сентября 2016 20:17
Сегодня завершается регистрация лиц, желающих наблюдать за ходом референдума в Азербайджане
Политика 16 сентября 2016 08:00
ЦИК Азербайджана зарегистрировал организации, обратившиеся для проведения Exit-poll на референдуме
Политика 7 сентября 2016 17:23
Сегодня последний день приема документов для организаций, желающих провести Exit poll на референдуме в Азербайджане
Политика 6 сентября 2016 08:00
Для наблюдения за референдумом в Азербайджане зарегистрировано свыше 7500 наблюдателей
Политика 31 августа 2016 17:56
ЦИК Азербайджана объявил число зарегистрированных наблюдателей за ходом референдума
Политика 27 августа 2016 15:40
ЦИК Азербайджана зарегистрировал полномочных представителей агитгрупп по проведению референдума
Политика 27 августа 2016 15:02
Утверждены представители агитгруппы для подготовки референдума в Азербайджане
Политика 20 августа 2016 13:31
ЦИК Азербайджана зарегистрировал еще две агитгруппы
Политика 20 августа 2016 12:35
ЦИК Азербайджана зарегистрировал агитгруппу правящей партии
Политика 17 августа 2016 17:29
ЦИК Азербайджана подготовит к референдуму специальные брошюры
Политика 4 августа 2016 17:54
В Азербайджане переформируют состав 124 окружных избиркомов
Политика 4 августа 2016 17:22
Обнародованы имена кандидатов на повторных парламентских выборах по одному из округов Азербайджана
Политика 24 мая 2016 15:17
В Азербайджане изменены правила приема годовых финансовых отчетов политических партий
Политика 13 мая 2016 22:17