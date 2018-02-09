В тяжелые времена Азербайджан выбрал путь толерантности и миролюбия - News Blaze

9 февраля 2018 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Испытывая тяжесть безрезультатных дипломатических усилий, боль одного миллиона беженцев, страдающих от армянской агрессии, Азербайджан все же смог встать на уже знакомый ему путь толерантности, мирного сосуществования и миролюбия, говорится в статье, опубликованной на сайте News Blaze.

«Во времена, когда азербайджанцы готовились к дальнейшей жизни в уже независимой республике, началась нагорно-карабахская война. Армения нарушила признанные границы и суверенитет Азербайджана, силой захватив контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами. Беженцы из этих районов, на международном уровне признанных частью территории Азербайджана, ожидают благополучного разрешения конфликта в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, призывающими к выводу армянских войск с территории Азербайджана, путём подающих надежды переговоров, проводимых Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», – говорится в статье Нурит Грингер.

Будучи человеком, лично посещавшим Азербайджан, автор видит объединяющий фактор мультикультурализма в стране.

«Мультикультурализм в Азербайджане представляет собой фундамент для межкультурного диалога и бросает вызов тенденциям самоизоляции культур, продвинувшись гораздо дальше простого приятия факта мультикультурального сосуществования нескольких культур в обществе», – говорится в статье.

Грингер подчёркивает, что Азербайджан ввёл всеобщее избирательное право в 1919 году, став, таким образом, первой страной с преимущественно мусульманским населением, предоставившим женщинам право голосования.

Девятнадцатая поправка к Конституции США была принята 18 августа 1920 года, предоставив американским женщинам право голоса, также известное как избирательное право.

(Авторы: Али Мустафаев, Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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