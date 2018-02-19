Опубликован официальный некролог в связи с кончиной известного архитектора Аббаса Алескерова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной заслуженного архитектора Азербайджана Аббаса Аббас оглу Алескерова.

"Азербайджанскую общественность постигла тяжелая утрата. 18 февраля 2018 года на 81-м году жизни скончался председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, заслуженный архитектор Аббас Аббас оглу Алескеров.

Аббас Алескеров родился 13 декабря 1937 года в городе Баку. По окончании средней школы в 1957-1963 годах учился на транспортном факультете Азербайджанского политехнического института по специальности инженер-строитель.

Приступив к трудовой деятельности еще студентом в 1959 году в качестве инженера в республиканском управлении «Нархозмашснабсбыт», Аббас Алескеров работал в 1960-1961 годах техником, мастером и инженером в специализированном тресте «Промстроймеханизация», в 1961-1962 годах – инженером в отделе капитального строительства Министерства коммунального хозяйства Азербайджанской Республики, в 1962-1976 годах занимал должности старшего инженера, руководителя группы, заведующего отделом и главного инженера в тресте «Техстройорганизация», применяющем новую технику в строительстве, в Министерстве промышленного строительства, в 1976-1977 годах – главного инженера в строительном управлении треста номер 4 Министерства промышленного строительства. В 1977-1982 годах являлся заместителем главного инженера в Институте «Азгоспромпроект» Государственного комитета СССР по строительству и архитектуре, в 1982-1983 годах – директором проектного конструкторско-технологического бюро Бакинского главного строительного управления, а в 1983-2007 годах – Бакинского государственного проектного института.

С 2007 года до конца жизни Аббас Алескеров работал председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре, одновременно председательствуя в 2007-2012 годах в Союзе архитекторов Азербайджана.

Известный архитектор и строитель Аббас Алескеров посвятил жизнь созидательной работе и внес вклад в развитие строительно-архитектурного комплекса в Азербайджане. Он руководил проектированием и организацией строительства ряда объектов в масштабах страны, благодаря высокому профессионализму, инициативности и трудолюбию осуществлял заслуживающую одобрения деятельность в успешной реализации этих важных проектов. Ему принадлежат особые заслуги в подготовке проектов строительства многих зданий, жилых массивов и комплексов, определяющих сегодняшний облик города Баку, а также генерального плана Национального парка.

Мобилизовав на посту председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре все силы и возможности для охраны исторических памятников, обеспечения единства историчности и современности в градостроительстве и планового проведения строительных работ, Аббас Алескеров ответственно подходил к возложенным на него обязанностям и всегда оправдывал оказанное ему доверие.

Заслуги Аббаса Алескерова в развитии архитектуры в республике и его многолетняя плодотворная деятельность в области градостроительства получили заслуженную оценку. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный инженер» и «Заслуженный архитектор», высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики - орденов «Шохрат» и «За службу Отечеству» 2-й степени.

Память об Аббасе Аббас оглу Алескерове, известном архитекторе и инженере, умелом организаторе и отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Артур Расизаде, Огтай Асадов, Рамиз Мехдиев, Абид Шарифов, Гаджибала Абдуталыбов, Абульфас Гараев, Омар Эльдаров, Элбай Гасымзаде, Расим Алиев, Довлетхан Довлетханов, Гульчохра Мамедова и Артегин Саламзаде.

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