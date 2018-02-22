В Сумгайыте армяне пытались поджечь свои дома и выставить виновниками этого азербайджанцев - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте армяне пытались поджечь свои дома и выставить виновниками этого азербайджанцев. Об этом в четверг на мероприятии, посвященном 30-й годовщине сумгайытских событий, сказал член следственно-оперативной группы, старший следователь по особо важным делам следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Надир Мирзоев.

Коснувшись участия диверсионных групп в событиях, произошедших в городе Сумгайыте, Мирзоев сказал, что, как было установлено следствием, несмотря на то, что сотрудники бывших силовых структур города фактически были отстранены от расследования этих событий, они, проведя собственное расследование, установили, что в городе действовала диверсионная группа из 20-25 человек, называвшая себя «азербайджанцами, изгнанными из Гафана». "Им об этом говорили и некоторые пострадавшие армяне. Несмотря на то, что эта информация была передана следственно-оперативной группе Генпрокуратуры СССР, по неизвестным причинам не была проведена ее проверка. Также было установлено, что лица, не являвшиеся жителями Сумгайыта, выступая на проходивших в то время в городе митингах, представлялись "азербайджанцами-беженцами из Армении" и призывали изгнать армян из города, между собой же говорили на армянском языке", - сказал Мирзоев.

Он добавил, что было установлено, что накануне массовых беспорядков в Сумгайыте находилось несколько автомобилей с государственными регистрационными номерами Армении, в гостиницах Баку и Сумгайыта проживало много лиц армянской национальности, а после беспорядков все они сразу уехали. Также было установлено, что армяне, жившие в Сумгайыте, пытались с целью провокации поджечь свои дома и имущество, намереваясь взвалить вину за это на азербайджанцев. В ходе следствия также было выявлено, что жившие в Сумгайыте армяне заранее знали о массовых беспорядках.

По словам старшего следователя, следствием также было выявлено, что накануне массовых беспорядков в разных частях Сумгайыта на зданиях было установлено специальное оборудование для подготовки к видеосъемке (штативы и т.д.). Ограбление во время беспорядков квартир жителей армянской национальности, действия голой женщины на улице были сняты на видео человеком, который представлялся как армянин, с согласия советских военнослужащих. Эти факты также подтверждают, что массовые беспорядки в Сумгайыте были спланированы и осуществлены армянскими националистами и поддерживавшими их провокаторами в руководящих кругах бывшего СССР.

Мирзоев отметил, что во время обыска, произведенного в служебном кабинете министра внутренних дел СССР Бориса Пуго в рамках уголовного дела в связи с попыткой государственного переворота в Москве в августе 1991 года, среди документов были обнаружены отдельные папки касательно изгнания турок-месхетинцев из Узбекистана, событий в Нагорном Карабахе и т.д., и было установлено, что МВД СССР с первых дней получало информацию о действовавшей в Нагорном Карабахе организации "Крунк", ее членах и событиях в связи с Карабахом. Эта информация состояла как из данных министерств внутренних дел Азербайджана и Армении, так и из данных соответствующих управлений МВД СССР. Выяснилось, что руководство СССР с первых дней знало о всех произошедших событиях, но целенаправленно бездействовало.

«Уголовное дело, возбужденное по факту гибели во время массовых беспорядков в результате действий военных и других лиц Д.Худатова, Д.Оруджева, Й.Гасымова, С.Алиева и В.Бабаева, производство по которому было прекращено 30 декабря 1988 года Военной прокуратурой Бакинского гарнизона, было объединено с нынешним делом № 60206, и следствие было продолжено. Было установлено, что являвшийся носителем экстремистских идей житель Баку, армянин по национальности Валерий Маркарян привел солдат в город Сумгайыт, и воспользовавшись ситуацией, совершил наезд на автобусе на мирных жителей, в результате чего погибли пять азербайджанцев. Были установлены связи Маркаряна с экстремистски настроенными армянами, действовавшими в Сумгайыте», - сказал Мирзоев.

Следствием также было установлено, что во время массовых беспорядков в Сумгайыте множество армянских семей спаслось от насилия, погромов благодаря тому, что укрывалось в домах азербайджанцев - своих соседей и знакомых.

«В тот период, в противовес попыткам дашнакско-коммунистических кругов создать образ "диких и кровожадных азербайджанцев", армяне в Сумгайыте, подвергшиеся насилию именно со стороны своих соплеменников, были спасены своими соседями-азербайджанцами. Эти факты, наряду с материалами уголовного дела, тоже были отражены в решениях судов, в том числе специальных решениях судов РФ», - сказал Мирзоев.

(Текст: Али Гасымов)

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