МИД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

24 февраля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения несет ответственность за открытую поддержку агрессивного сепаратизма.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Генпрокуратуры Азербайджана в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида, распространенном в субботу.

"Армения несет ответственность за открытую поддержку агрессивного сепаратизма и терроризма на государственном уровне в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, за оккупацию 20 процентов наших территорий, осуществление этнических чисток в отношении более одного миллиона человек на захваченных землях и в Армении, а также многочисленные военные преступления, преступления против человечества и совершение актов геноцида. До начала конфликта в Ходжалы проживало 7000 человек. В октябре 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года после артиллерийского обстрела вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР оккупировали Ходжалы. Оккупанты полностью разгромили Ходжалы и с особой жестокостью совершили резню мирного населения. В результате Ходжалинского геноцида 5379 человек населения были депортированы, были убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, восемь семей были полностью уничтожены, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. О судьбе 150 человек, взятых в плен, включая 68 женщин и 26 детей, до сегодняшнего дня ничего не известно. В связи с оккупацией города Ходжалы армянскими вооруженными подразделениями Азербайджанскому государству был нанесен ущерб в размере 170 миллионов долларов", - говорится в совместном заявлении.

Также в заявлении отмечается, что в результате проведенного расследования по факту Ходжалинского геноцида было осуществлено около 7000 следственных действий, был допрошен 4241 человек, из которых 1693 человека выступали в качестве свидетелей и 2548 человек - в качестве потерпевших, было проведено более 800 различных экспертиз и другие следственные действия.

"Европейский суд по правам человека своим решением от 22 апреля 2010 года пришел к важному выводу, оценив поведение тех, кто участвовал в преступлениях в Ходжалы, как военные преступления или преступления, приравненные к преступлениям против человечества. Национальные законодательные органы более 15 государств, а также Организация исламского сотрудничества приняли многочисленные резолюции и решения о решительном осуждении массового убийства мирных жителей в Ходжалы и признании Ходжалинской трагедии геноцидом и антигуманным актом. При поддержке коррумпированных иностранных политиков и лоббистских групп Армения распространяет лживые сведения и проводит активные кампании по дезинформации, направленные на продвижение незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана врезультате агрессии, оккупации и кровавой этнической чистки", - говорится в заявлении.

Известно, говорится в заявлении, что прежнее и нынешнее руководство Армении, другие высокопоставленные политические и военные лица вместе с руководителями сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских землях, лично принимали участие в захвате азербайджанских земель, а также в насилии в отношении азербайджанских гражданских лиц и военных.

"Неоспоримым фактом является то, что сегодня ни один официальный или политический статус не может предоставить иммунитет лицам, причастным к совершению самых тяжких международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечества, геноцид, этнические чистки. Азербайджан уверен, что продолжающиеся меры на национальном уровне, а также в рамках существующего международного права положат конец безнаказанности и послужат привлечению к справедливому суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные Арменией против Азербайджана", - говорится в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане поминают жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Общество 24 февраля 15:26
В Мюнхене проведена акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 21:03
Армяне злоупотребляют тем, что являются христианами - спикер парламента Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 15:49
В украинских городах установлены билборды, посвященные Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 12:24
В Измите почтят память жертв Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 00:40
Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Когда цветет миндаль», посвященного годовщине Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Общество 22 февраля 23:13
Ходжалы – место, где умерла человечность - помощник президента Турции
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 20:13
В БГУ почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Общество 22 февраля 19:22
В Баку прошла презентация книги «Говорят свидетели Ходжалы» (ФОТО)
Политика 22 февраля 18:15
Неждет Унувар: Ходжалы – кровоточащая рана Азербайджана и Турции
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 18:01
В Анкаре прошло мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 17:55
В Израиле будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида
Политика 21 февраля 20:02
AS Group İnvestment поминает Ходжалинскую трагедию интеллектуально-патриотическим соревнованием «Возвращение на Родину» (ФОТО)
Общество 21 февраля 19:25
В Турции не забыли о Ходжалинском геноциде - лидер партии
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 21:04
В Турции открыты еще два парка, посвященные Ходжалы и Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 17:12
В Бундестаге пройдет симпозиум, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 19 февраля 12:44
Утвержден План мероприятий в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Политика 12 февраля 11:52
В Турции возведен мемориальный комплекс, посвященный жертвам Ходжалинского геноцида
Нагорно-карабахский конфликт 21 ноября 2017 17:41