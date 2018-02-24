МИД и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Армения несет ответственность за открытую поддержку агрессивного сепаратизма.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Генпрокуратуры Азербайджана в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида, распространенном в субботу.

"Армения несет ответственность за открытую поддержку агрессивного сепаратизма и терроризма на государственном уровне в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, за оккупацию 20 процентов наших территорий, осуществление этнических чисток в отношении более одного миллиона человек на захваченных землях и в Армении, а также многочисленные военные преступления, преступления против человечества и совершение актов геноцида. До начала конфликта в Ходжалы проживало 7000 человек. В октябре 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года после артиллерийского обстрела вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР оккупировали Ходжалы. Оккупанты полностью разгромили Ходжалы и с особой жестокостью совершили резню мирного населения. В результате Ходжалинского геноцида 5379 человек населения были депортированы, были убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, восемь семей были полностью уничтожены, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. О судьбе 150 человек, взятых в плен, включая 68 женщин и 26 детей, до сегодняшнего дня ничего не известно. В связи с оккупацией города Ходжалы армянскими вооруженными подразделениями Азербайджанскому государству был нанесен ущерб в размере 170 миллионов долларов", - говорится в совместном заявлении.

Также в заявлении отмечается, что в результате проведенного расследования по факту Ходжалинского геноцида было осуществлено около 7000 следственных действий, был допрошен 4241 человек, из которых 1693 человека выступали в качестве свидетелей и 2548 человек - в качестве потерпевших, было проведено более 800 различных экспертиз и другие следственные действия.

"Европейский суд по правам человека своим решением от 22 апреля 2010 года пришел к важному выводу, оценив поведение тех, кто участвовал в преступлениях в Ходжалы, как военные преступления или преступления, приравненные к преступлениям против человечества. Национальные законодательные органы более 15 государств, а также Организация исламского сотрудничества приняли многочисленные резолюции и решения о решительном осуждении массового убийства мирных жителей в Ходжалы и признании Ходжалинской трагедии геноцидом и антигуманным актом. При поддержке коррумпированных иностранных политиков и лоббистских групп Армения распространяет лживые сведения и проводит активные кампании по дезинформации, направленные на продвижение незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана врезультате агрессии, оккупации и кровавой этнической чистки", - говорится в заявлении.

Известно, говорится в заявлении, что прежнее и нынешнее руководство Армении, другие высокопоставленные политические и военные лица вместе с руководителями сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских землях, лично принимали участие в захвате азербайджанских земель, а также в насилии в отношении азербайджанских гражданских лиц и военных.

"Неоспоримым фактом является то, что сегодня ни один официальный или политический статус не может предоставить иммунитет лицам, причастным к совершению самых тяжких международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечества, геноцид, этнические чистки. Азербайджан уверен, что продолжающиеся меры на национальном уровне, а также в рамках существующего международного права положат конец безнаказанности и послужат привлечению к справедливому суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные Арменией против Азербайджана", - говорится в заявлении.

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