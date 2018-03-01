Фархад Гаджиев назначен замминистра молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Меджид оглу Гаджиев назначен заместителем министра молодежи и спорта. В соответствии с этим назначением в четверг Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение. Вопросы, за которые будет ответственен Фархад Гаджиев в министерстве, ещё не установлены.

Фархад Гаджиев родился в 1980 году в городе Сумгайыт. С отличием окончил факультет "Управление бизнесом" Государственного экономического университета, является доктором философии.

Фархад Гаджиев занимал должности: начальника отдела молодежи Министерства молодежи и спорта (с 2002 года), с 2006 по 2009 годы был председателем Программного комитета по делам молодежи Совета Европы. Был назначен представителем Постоянного межправительственного комитета Совета Европы в Европейской ассоциации молодежных карт и Европейской ассоциации по распространению информации о молодежи. Он член Бюро Комитета по делам молодежи Совета Европы и Группы по разработке новой концепции деятельности Европейского молодежного фонда.

Он также является участником таких проектов, как присоединение Азербайджана к международной конвенции по молодежным картам, создание Молодежной платформы ГУАМ, разработка государственных программ молодежи 2005-2009 и 2011-2015 годов, подготовка «Заявки на проведение Олимпийских игр в Баку в 2020 году».

Гаджиев был главой рабочей группы по определению в 2006-2008 гг. лучшей молодежной организации Совета Европы.

С 2011 года занимал должность исполнительного директора Фонда молодежи при Президенте Азербайджана.

Свободно владеет азербайджанским, русским и английским языками. Женат.

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